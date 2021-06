Roland Garros 2021: Sansa mare pentru Sorana Cirstea! Pe ce loc poate urca in topul WTA daca ajunge in sferturi

Cirstea o va intalni in turul urmator pe Tamara Zidansek (85 WTA , 23 de ani) si daca se va califica in sferturile de finala, Sorana va urca in clasamentul virtual pana pe locul 36!Cea mai buna clasare din cariera Soranei Cirstea a fost locul 21 WTA, in 2009, an in care a jucat in sferturi la Roland Garros in anul 2009.Sorana a inceput Roland Garros de pe locul 54 WTA.