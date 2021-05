Decizie ingrijoratoare anuntata de Sorana Cirstea: "Asta-i viata". Ce s-a intamplat cu tenismena la Madrid

"Nu voi juca la Roma din cauza accidentarii suferite in meciul meu de la Madrid. Regret ca am parasit turneul atat de repede, nu din cauza mea, dar asta-i viata", a scris Sorana Cirstea pe contul de Instagram. La Madrid, beneficiara a unui wild-card din partea patronului Ion Tiriac , Sorana Cirstea a fost eliminata in primul tur de americanca Jessica Pegula, scor 6-7, 3-6. In primul set, la scorul de 4-4, Sorana a alunecat pe zgura si a cazut la pamant, cu glezna afectata.