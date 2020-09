Sorana Cirstea se plange de conditiile de izolare de la US Open: "E foarte greu, nici in parcare nu avem voie. Mi-e teama sa nu iau virusul"

US Open e in plina desfasurare, iar jucatorii ramasi pe tablou se descurca din ce in ce mai greu cu regulile stricte stabilite pentru a se evita o eventuala infectare cu coronavirus. Este si cazul romancei clasate pe locul 75 in lume, care va evolua joi in turul secund, impotriva britanicei Johanna Konta."Suntem foarte izolati, nu avem voie nici macar sa dam o tura prin afara hotelului, prin parcare. Sunt de doua sapatamani aici si deja se simte. Prima saptamana a fost ok, dar cu cat trec zilele e cu atat mai greu. Eu am respectat toate regulile, dar cred ca la un moment dat trebuie sa relaxam masurile. Imi este putin teama sa nu iau virusul si sa mai stau vreo doua saptamani pe-aici. Suntem testati la 72 de ore", a declarat Sorana Cirstea pentru Eurosport.