Sorana Cirstea si Elena Gabriela Ruse, in semifinale la Dubai. Victorii contra unor adversare mai bine cotate

Cirstea, locul 86 WTA , a invins-o, in sferturi, cu scorul de 7-6 (5), 1-6, 6-3, pe Barbora Krejcikova din Cehia, locul 65 WTA si cap de serie numarul 6, dupa un meci de doua ore si 28 de minute.Invingatoarea va evolua in penultimul act cu slovena Polona Hercog, locul 52 WTA si cap de serie numarul 2.Ruse, locul 177 WTA, venita din calificari, a trecut, in sferturi, de Danka Kovinic din Muntenegru, locul 77 WTA, cu scorul de 6-1, 6-4, in 91 de minute de joc.Romanca va da piept in semifinale cu Katerina Siniakova din Cehia, locul 64 WTA si cap de serie numarul 5.Ruse va urca in clasament dupa evolutia de la Dubai, cel putin pana pe locul 159, cel mai bun din cariera. Cea mai buna clasare anterioara a jucatoarei de 23 de ani era locul 166 WTA, la 3 februarie.Si Cirstea va urca dupa acest turneu, cel putin pana pe locul 82.