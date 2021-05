Provocarea zilei pentru Sorana Cirstea: ce a rostit in franceza

"A fost o zi buna pentru mine, mi-a mers totul. Cand ai astfel de zile, te simti norocos. Multumesc spectatorilor, inseamna mult pentru noi sa va avem in tribune", a spus Sorana la finalul partidei.Ea va juca direct in semifinale pentru ca Bianca Andreescu s-a retras. "Pentru mine e un meci mai putin, dar sper ca Bianca e bine".Reporterul a auzit ca Sorana stie sa vorbeasca si franceza si a rugat-o sa spuna cateva cuvinte in aceasta limba. "Vorbesc putin, dar sunt timida. Merci a tous puor aujourd'hui", a zis Sorana intr-o franceza apreciata de public. "La urmatorul meci mai exersam", a incheiat ea.