Sorana Cirstea joaca pentru un loc in semifinale la Strasbourg. Cum e ajutata de Bianca Andreescu LIVETEXT, de la ora 12.00

De la ora 12.00, Sorana Cirstea se va duela cu chinezoaica Shuai Zhang (locul 45 in lume, favorita numarul 6), in primul meci de pe terenul central la Strasbourg. Invingatoarea ar fi trebuit sa joace cu Bianca Andreescu (cap de serie numarul 1) in faza sferturilor, dar canadianca de origine romana a abandonat turneul din cauza unei usoare probleme de ordin medical.