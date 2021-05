Sorana Cirstea poate lua sambata al treilea trofeu din cariera. Are in fata o fosta lidera mondiala, castigatoare la Roland-Garros si Wimbledon

Vineri, in semifinale, Krejcikova a trecut dificil, dupa doua ore si 20 de minute de joc, de germanca Jule Niemeier (216 WTA), venita din calificari, pe care a invins-o in trei seturi, 5-7, 6-3, 6-4.In varsta de 25 de ani, Krejcikova se afla la apogeul carierei la simplu, insa cehoaica se poate lauda cu faptul ca, la dublu, a fost pe primul loc in lume, in octombrie 2018, an in care a castigat turneele de la Roland-Garros si Wimbledon , in pereche cu compatrioata Katerina Siniakova.Pentru Cirstea va fi a sasea finala a carierei, dupa titlurile obtinute in 2008 la Taskent si luna trecuta, la Istanbul, si finalele jucate la Budapesta (2007), Toronto (2013) si Taskent (2019).Sorana Cirstea (31 ani) a obtinut victoria in ceva mai multe de doua ore (2 h 08 min), reusind o revenire remarcabila. Linette (29 ani, 48 WTA) a castigat primul set cu 6-3, fructificand singura oportunitate de break din acest set. Poloneza a inceput bine si actul secund, in care a avut de doua ori avantajul break-ului (2-1, 3-2), dar Cirstea a revenit de fiecare data, reusind sa incheie setul, cu 6-4, contra serviciului. Romanca a dominat decisivul, reusind sa castige ultimele patru ghemuri (6-2).Cirstea a avut mai multe mingi direct castigatoare in acest meci (24-14), dar a facut si ceva mai multe erori nefortate (50-47).Romanca are acum 3-1 in meciurile directe cu Linette, pe care a mai invins-o in 2014, in primul tur la Tianjin, cu 6-4, 6-2, si in 2019 in primul tur la Shenzhen, cu 6-3, 6-3. Poloneza a castigat primul duel, in 2011, in primul tur la Poitiers, cu 4-6, 6-3, 6-2.Cirstea si-a asigurat un cec de 13.224 de euro si 180 de puncte WTA.Cirstea si Krejcikova s-au mai intalnit de doua ori pana acum, scorul fiind 1-1 la victorii. Krejcikova (25 ani) s-a impus in 2017, in semifinale la Nurnberg, cu 6-4, 4-6, 6-0, iar Sorana a invins in decembrie anul trecut, in sferturi la Dubai, cu 7-6 (5), 1-6, 6-3.Sorana Cirstea va avea o adversara puternica in primul tur la Roland Garros, pe britanica Johanna Konta, numarul 20 mondial.S