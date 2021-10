De nu participă Sorana Cîrstea la turneul de la Cluj? Simona Halep și Emma Răducanu vor fi acolo

Sorana Cîrstea a avut un parcurs bun la Indian Wells și a fost aproape de calificarea în optimi.

Sorana a pierdut greu cu Elina Svitolina, dar se poate consola cu un mic plus în clasamentul WTA. Ea este pe locul 39 în clasamentul virtual WTA, chiar înaintea Serenei Williams,

Pentru ultima parte a sezonului, știm sigur despre Sorana că s-a înscris la turneul austriac de la Linz, care va avea loc în perioada 6-12 noiembrie.

La fel de sigur este că nu s-a înscris la Transylvania Open (25-31 octombrie), deși este un turneu de categorie similară cu cel din Austria. O decizie oarecum curioasă, ținând cont că pentru Sorana era convenabil să joace acasă.

În schimb, la Cluj vor fi Emma Răducanu, Simona Halep, Irina Begu, Gabriela Ruse, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian și poate și Mihaela Buzărnescu va primi un wild-card.

E posibil chiar ca Sorana să-și fi dorit să stea departe de zarva care s-a creat în jurul acestui turneu prin participarea Simonei Halep și Emmei Răducanu.

This is very exciting news! @sorana_cirstea is headed back to Linz! And Irina Begu will be joining her in playing there as well.

