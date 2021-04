Secretul Soranei: a angajat un om dat afara de Halep

Daca anul trecut turneul din Turcia a fost castigat de Patricia Tig , acum Sorana Cirstea este la o victorie distanta de a cuceri trofeul.Multa lume a remarcat ca Sorana Cirstea este mult mai "fit" in ultima perioada, cu multe kilograme in minus fata de cum era de obicei. Sorana chiar a aratat o forma fizica de invidiat, si cel care e in spatele acestei "siluete" este Theo Cercel.Fostul preparator fizic al Simonei Halep a fost angajat de Sorana dupa ce Halep a decis sa renunte la serviciile lui. Cercel a fost om de baza foarte multi ani in "team Halep", insa Simo l-a concediat dupa o serie de accidentari.