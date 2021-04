"Daca Simona a reusit, eu de ce nu as face-o?"

Ea s-a mai impus la la Taskent, in 2008, si a mai jucat finale la Taskent (2019), Toronto (2013) si Budapesta (2007).Fosta jucatoare Ruxandra Dragomir crede ca mult timp Sorana a batut pasul pe loc din cauza unui blocaj mental."Ar trebui sa fie undeva in primele 10 jucatoare la potentialul urias pe care-l are, pentru ca daca se uita putin langa ea va spune: Daca Simona a reusit acest lucru, eu de ce nu?.Ea a mai declarat ca dintre toate jucatoarele care promiteau in urma cu 10-11 ani, Sorana avea tot ce e necesar pentru a fi numarul unu., nu Simona Halep "A fost intotdeauna o competitie intre fete, benefica, pozitiva si s-au tras una pe cealalta".Ruxandra Dragomir, fost presedinte FR de Tenis