Sorana Cirstea, veste trista pentru fani: de ce nu merge la Roma

Ea si-a anuntat fanii pe Instagram ca o accidentare o impiedica sa mearga si in capitala Italiei. "Ma retrag de la Roma din cauza accidentarii suferite la Madrid. Imi pare rau ca am iesit atat de repede din cursa, Madrid ramane totusi turneul meu favorit pentru totdeauna", a scris ea pe Insagram.Sorana Cirstea venea la Madrid dupa titlul cucerit la Istanbul, al doilea al carierei. In Spania, ea a fost invinsa de Jessica Pegula, scor 7-6, 6-3. In timpul partidei, ea a ramas cu piciorul infipt in zgura si a trebuit sa se dea peste cap pentru a nu ramane cu piciorul blocat. Jucatoarea noastra e pe locul 58 WTA si trebuie sa ramana intre primele 80 de jucatoare ale lumii pentru a merge la JO de la Tokyo.