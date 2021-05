Miza este calificarea in finala turneului de la Strasbourg.In cealalta semifinala se intalnesc Barbara Krejcikova, din Cehia, si Jule Niemeier din Germania.Partida dintre Sorana Cirstea si Magda Linette are loc de la ora 15.00 si poate fi urmarita in direct pe DigiSport 2. A doua semifinala e de la ora 17.00.