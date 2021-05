Meci de foc pentru Sorana Cirstea! Va infrunta un fost lider mondial la primul turneu dupa accidentare

Totusi, Sorana s-a inscris la Strasbourg pentru a intra in forma inainte de Roland Garros. In primul tur, Sorana va da piept cu Venus Williams , sora mai mare a Serenei, fost lider mondial si castigatoare a 7 Grand Slamuri.Ajunsa la 40 de ani, Venus tine mortis sa mai joace tenis, chiar daca rezultatele ei nu mai sunt la nivelul de altadata.In sferturi, Sorana s-ar putea duela cu Bianca Andreescu , si ea aflata la primul turneu dupa o lunga pauza.Turneul de la Strasbourg se desfasora in perioada 23-31 mai. Bianca Andreescu este favorita numarul 1.