Sorana s-a dat peste cap sa castige la Madrid VIDEO

Ea a pierdut in fata americancei Jessica Pegula, una dintre revelatiile circuitului feminin din ultimul an. Sorana a trecut si peste un moment mai neplacut cand a calcat stramb si s-a dat peste cap ca sa nu se accidenteze si mai grav.Din pacate pentru Sorana, odata cu eliminarea din primul tur, ea va pierde 55 de puncte si nu mai poate sa urce in clsamentul WTA , ea ocupand locul 58 in acest moment.Pentru a fi sigura de participarea la JO, Sorana nu trebuie sa coboare mai jos de locul 80.