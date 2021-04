Simona Halep, interviu inedit la Stuttgart. Romanca s-a prapadit de ras cu o fosta mare jucatoare FOTO

In asteptarea vestilor privind starea fizica a Simonei, care se confrunta cu probleme la umar, romanca a dat dovada ca se simte excelent din punct de vedere psihic. S-a observat acest lucru din buna dispozitie afisata de Halep in interviul cu Julia Goerges, o tenismena retrasa din activitate care a fost la un moment dat in Top 10 WTA. Practic, dupa cum se poate vedea, cele doua s-au prapadit de ras in timpul discutiei relaxate pe care au avut-o.