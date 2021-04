Turneul de la Stuttgart: Simona Halep a ramas singura romanca din competitie. Laura Ioana Paar, invinsa in calificari

Paar (32 ani, 210 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 48 de minute in fata unei adversare mai tinere (23 ani), dar mai slab clasate (246 WTA).In 2016, la Ismaning (Germania), Paar se impunea in primul sau duel cu Gerlach cu 6-1, 6-2, in primul tur.Tragerea la sorti a tabloului principal de simplu va avea loc duminica, iar pe acesta se vor afla jucatoare de top, precum liderul mondial Ashleigh Barty (Australia), Simona Halep, numarul trei mondial (singura romanca ramasa in competitie) , americanca Sofia Kenin, numarul patru WTA, ucraineanca Elina Svitolina (5 WTA), belarusa Arina Sabalenka (7 WTA), cehoaicele Karolina Pliskova (9 WTA) si Petra Kvitova (10 WTA).