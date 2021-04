"Mai puternica decat cancerul". Cine e fosta tenismena din Top 10 WTA care a invins boala si vrea sa joace la Roland Garros

"Inca un pas pe acest drum. Astazi termin tratamentul si pot spune ca am invins limfomul Hodgkin. Va multumesc tuturor. Fiecare mesaj de incurajare mi-a adus multa putere. Recunostinta infinita intregului personal medical care are grija de noi in fiecare zi. SUNT VINDECATA!", a scris sportiva, pe retelele de socializare.Ea s-a fotografiat purtand un tricou cu sloganul "Stronger than cancer" (Mai puternica decat cancerul) si si-a aratat puterea si satisfactia cu gesturi."Astazi am terminat in sfarsit tratamentul si pot spune deja ca am invins limfomul. Au fost cateva luni diferite, in care a trebuit sa ma confrunt cu o realitate pe care nu o cunosteam. Fiind disciplinata si ascultand in permanenta sfatul medicului, s-au pus bazele pentru a depasi boala", a spus ea.Potrivit mundodeportivo.com, in cadrul protocolului pentru astfel de afectiuni, Carla Suarez va trebui sa efectueze un control preventiv la trei luni pentru a vedea evolutia dupa tratament.Insa sportiva vrea sa se retraga pe teren, nu din cauza bolii. Antrenandu-se din martie, ea spera sa revena in circuitul profesionist pentru a evolua la turneul de la Roland Garros, unde are garantat accesul pe tabloul principal, ale carui meciuri incep la 30 mai.In cariera ei, Carla Suarez Navarro a castigat la simplu doua turnee, la Doha - 2016 si Oeiras - 2014, si a mai disputat noua finale, cele mai importante la Miami si Roma, in 2015. Cea mai buna clasare a jucatoarei spaniole a fost locul 6 WTA, in 2016.La grand slam-uri, ea a jucat in sferturi de mai multe ori, la Australian Open , Roland Garros si US Open, iar la Wimbledon a atins faza optimilor de finala.