Surpriza in circuitul WTA: cine e prima tenismena care cucereste doua trofee in 2021. Nici macar nu e in Top 50 mondial

Kasatkina isi adjudecase primul set cu 6-3, in 37 de minute, iar in setul al doilea avea avantaj 2-1 cand Gasparian a decis sa se retraga acuzand o accidentare. Daria Kasatkina obtine astfel al doilea trofeu in acest sezon , dupa ce a castigat si Phillip Island Trophy, la Melbourne , in luna februarie, dupa ce a invins-o atunci in finala pe cehoaica Marie Bouzkova, cu 4-6, 6-2, 6-2.In urma acestui rezultat, Kasatkina va intra de luni in Top 50 mondial, pana pe pozitia 38.