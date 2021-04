Se pregateste nunta anului in tenis: Svitolina, detalii picante despre relatia cu Monfils

Ea a fost ceruta in casatorie de francezul Gael Monfils, alaturi de care a inceput o relatie cu nabadai la inceputul lui 2019. Dupa doi ani de relatie in care s-au si despartit de doua ori, Monfils a cerut-o in casatorie pe Svitolina.Jucatoarea de tenis din Ucraina a povestit cum a decurs totul: "M-a dus intr-o vacanta surpriza in Elvetia. Am fost surprinsa in momentul cererii, dar el era atat de nervos incat la un moment dat mi-am dat seama ca se petrece ceva. A fost super".Elina Svitolina (26 de ani) ocupa locul 5 WTA , in vreme ce Monfils (34 de ani) e pe 15 in ierarhia ATP