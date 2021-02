Vine cosmarul Swiatek! Cum a trecut Simona Halep peste corectia administrata de poloneza la Roland Garros

In optimile turneului, Halep o va intalni pe Iga Swiatek, poloneza de 19 ani, care a furnizat surpriza la Roland Garros 2020, unde si-a adjudecat trofeul, dupa ce in optimi a invins-o pe Simona cu un surprinzator 6-1, 6-2.Swiatek a trecut acum fara probleme de frantuzoaica Fiona Ferro, cu 6-4, 6-3 si va juca pentru a treia oara cu Halep, scorul general find acum 1-1. Succesul ei in fata romancei, din octombrie anul trecut, a fost o surpriza mare la vremea respectiva, Simona Halep fiind una dintre favoritele la titlu. Chiar si ea s-a recunoscut dezamagita, lucru pe care l-a admis la conferinta de presa."Sunt putin suparata din cauza modului in care s-a jucat acest meci. Dar este o noua experienta. A fost frig, a fost greu de jucat, dar ea a facut-o foarte bine. Voi lua meciul asa cum a fost si voi incerca sa fiu mai buna data viitoare. Azi am fost la capacitate maxima, 100%. Nu am fost accidentata. Dar a fost putin frig si uneori, cand e frig, nu ma simt pregatita fizic sa alerg in timpul punctelor. A fost un an fantastic, chiar daca am avut parte de momente dificile. Nu-mi voi strica tot anul din cauza unui meci. Nu e usor, dar sunt obisnuita cu momente grele in cariera. Voi manca niste ciocolata si voi fi mai bine maine", a spus atunci Halep.Citeste si: