FOTO De ce este Iga Swiatek, adversara Simonei Halep, unica pentru Polonia

In optimile turneului, Halep o va intalni pe Iga Swiatek, poloneza de 19 ani, care a furnizat surpriza la Roland Garros 2020, unde si-a adjudecat trofeul, dupa ce in optimi a invins-o pe Simona cu un surprinzator 6-1, 6-2.Cu rezultatul de la Roland Garros, Iga Swiatek a intrat in istoria Poloniei ca fiind primul sportiv care castiga un turneu de Grand Slam. Un fapt cu atat mai remarcabil cu cat Agnieska Radwanska (retrasa), considerata cea mai buna tenismena din istoria Poloniei, nu a castigat niciun trofeu de aceasta anvergura, desi are in palmare 20 de titluri WTA De altfel, ca o recunoastere a performantei ei, la sfarsitul anului trecut, Swiatek a fost desemnata al doilea sportiv al Poloniei, dupa legendarul Robert Lewandowski.