Jucatoarea pe care Simona Halep nu o va uita niciodata a devenit mama FOTO

In varsta de 25 de ani, ea a luat o pauza de la tenis si a devenit mama. Micutul Adyn Aubrey Johnson este cel care i-a schimbat total viata, in ultimele doua luni, atunci cand a venit pe lume.Taylor este o jucatoare pe care Simoan Halep nu o va uita niciodata. La US Open, in 2019, ea reusea una dintre cele mai mari surprize ale turneului, eliminand-o pe jucatoarea noastra, la capatul unui meci spectaculos, in care Townsend a urcat de 106 ori la fileu. "Nu am mai jucat niciodata cu cineva care sa vina atat de des la fileu", a spus Simona la vremea respectiva.Taylor Townsend se afla pe locul 132 mondial, dar cea mai buna clasare a ei a fost pe pozitia 61.