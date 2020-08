Tenis: Adversare dificile pentru Irina Begu si Mihaela Buzarnescu, in primul tur la US Open

Potrivit tragerii la sorti efectuate joi, Begu (30 ani, 70 WTA ) o va infrunta in primul tur pe a sasea favorita, cehoaica Petra Kvitova (30 ani, 12 WTA).Kvitova a castigat toate cele patru dueluri cu Begu, care a castigat un singur set in fata cehoaicei, in 2018 la Sankt Petersburg (victorie pentru Kvitova cu 6-3, 1-6, 6-1 in optimi)Buzarnescu (32 ani, 122 WTA) va primi in primul tur replica americancei Sloane Stephens (27 ani, 37 WTA), cap de serie numarul 26. Mihaela nu a mai infruntat-o pana acum pe Stephens, campioana la US Open in 2017. Patricia Tig (26 ani, 86 WTA) va juca in primul meci cu japoneza Kurumi Nara (28 ani, 142 WTA), care a castigat ambele confruntari, desfasurate in 2016.Cea de-a patra reprezentanta a Romaniei la editia din acest an a turneului newyorkez, Sorana Cirstea (30 ani, 77 WTA), o va infrunta pe Christina McHale, o americanca de 28 de ani, aflata pe locul 90 in lume. McHale are 2-1 in meciurile directe cu Cirstea, care s-a impus in ultimul meci, din 2017.