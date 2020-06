Tenis: Alexei Popyrin si Matteo Berrettini au castigat primele meciuri din turneul Ultimate Tennis Showdown

Ziare.

In acest turneu care se disputa dupa reguli speciale, Alexei Popyrin (103 ATP ) l-a invins pe francezul Elliot Benchetrit (208 ATP), cu 13-9, 9-12, 15-12, 14-12. Matteo Berrettini (8 ATP) s-a impus in fata germanului Dustin Brown (246 ATP), cu 14-10, 12-13, 22-5, 13-12.Duminica vor mai avea loc meciurile Feliciano Lopez/Lucas Pouille, Richard Gasquet/David Goffin si Stefanos Tsitsipas/Benoit Paire.Turneul ar fi trebuit sa inceapa sambata, insa primele partide au fost amanate o zi din cauza ploii.Disputat cu portile inchise in academia lui Mouratoglou de la Biot, UTS isi propune atragerea unui public tanar, nu neaparat cunoscator al tenisului. Formula retinuta de Mouratoglou mizeaza pe omniprezenta actuala a ecranelor.Austriacul Dominic Thiem, N.3 mondial, va disputa primul sau meci in cadrul UTS pe 20 iunie, el evoluand acum la un turneu caritabil la Belgrad, organizat de Novak Djokovic. In aceste zile, austriacul este inlocuit la UTS de tanarul francez Elliot Benchetrit.La UTS participa zece tenismeni alesi de organizatori pentru talentul, personalitatea, stilul de joc si disponibilitatea lor. In cinci weekenduri, cu zece meciuri pe weekend, cei zece jucatori se vor infrunta sub forma unui campionat, apoi cei mai bine sase clasati vor disputa o faza eliminatorie (primii doi calificati direct in semifinale, urmatorii patru in sferturi).Codul de conduita a fost considerabil relaxat pentru a le permite jucatorilor sa se exprime complet, inclusiv frustrarile lor. Competitia are loc fara spectatori, din cauza pandemiei de coronavirus, si este transmisa in direct pe platforma UTS, pe abonament.Mouratoglou spera ca UTS va deveni o "liga a doua" ce se va desfasura in paralel cu circuitul profesionist ATP, cu care nu vrea sa intre in concurenta.