Cine ar fi pariat pe asta? Finala de la Miami pe care nu o anticipa nimeni

Primul care si-a asigurat biletul pentru finala a fost italianul Jannik Sinner (19 ani, locul 51 ATP ), care a trecut in semifinale de spaniolul Bautista Agut, scor scor 5-7, 6-4, 6-4.Jucand la un eveniment Masters 1000 pentru doar a treia oara in cariera, Sinner este totodata doar al treilea adolescent care ajunge pana in finala, dupa Andre Agassi , Nadal si Djokovici.Sineer il va in intalni in meciul pentru trofeu pe polonezul Hubert Hurkacz 24 de ani, (locul 37 ATP).Acesta s-a calificat in finala turneului ATP de la Miami dupa ce a trecut rusul Rublev in semifinale, scor 6-4, 6-3. "Stiam ca de la turneu vor lipsi Novak, Rafa, Roger sau Dominic, asa ca era o sansa mare pentru noi, tinerii, sa mergem in fazele superioare", a declarat Hurkacz, care i-a mai scos din cursa si pe Tsitsipas, Raonic sau Shapovalov.Finala are loc duminica seara, de la ora 20.00.