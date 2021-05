Bianca Andreescu si cosmarul provocat de Covid: "Am simtit ca innebunesc"

Pana sa ajunga in Franta, "Bibi" ar fi trebuit sa joace la Madrid, insa a fost testata pozitiv la Covid-19, dupa care a urmat calvarul."Au fost momente foarte grele, nu pot minti. Cand am primit apel despre rezultatul pozitiv, am crezut ca innebunesc. Fusesem testata negativ de doua ori, am zburat vineri la Madrid si sambata am aflat ca am coronavirus. A fost o dezamagire mare. Primele doua zile au foarte dificile, chiar daca n-am avut simptome grave, doar o tuse usoara", a povestit Bianca."Dupa ce mi-am revenit, a trebuit sa mai stau 12 zile, dar asta e. E pandemie, nu poti controla lucrurile".Bianca Andreescu va juca azi in turul doi la Strasbourg contra belgiencei Zanevska (Locu l259 WTA), iar in sferturi ar putea da peste Sorana Cirstea.