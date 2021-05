Cat a durat cel mai lung punct din istoria tenisului. "Am crezut ca voi innebuni"

Meciul s-a terminat cu 6-4 si 7-6 (11) in favoarea lui Vicki Nelson, iar punctul a fost in tie-break, cand Hepner conducea cu 11-10. In total, s-au inregistrat 642 de schimburi in 29 de minute."Am crezut ca voi innebuni", au fost cuvintele lui Nelson adresate reporterilor dupa meci. "Nu a contat ce am facut eu cu mingea, ea a reusit sa o puna in joc, si mi-a luat mult timp sa-mi adun curajul ca sa gasesc lovitura castigatoare", a completat ea.Intreaga partida s-a derulat pe parcursul a 6 ore si 31 de minute.