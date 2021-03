Scandal urias: jucatoare de tenis multimilionara, ajutata de la bugetul de stat

Aceasta decizie a fost criticata de consilierii din opozitie, care considera ca unii dintre beneficiari traiesc foarte bine si nu au nevoie de acesti bani.Opozitia ecologista a catalogat drept "indecenta" ajutorarea unor persoane "care isi castiga foarte bine existenta".Citeste si: S-a mai nascut o stea in tenisul feminin "Este normal ca sportivi de inalt nivel, ale caror resurse financiare le permit cu greu sa traiasca din performantele lor, sa fie sprijiniti de comunitate. Cu toate acestea, punem la indoiala faptul de a da 20 sau 30.000 de euro milionarilor. Este cam indecent in aceste zile", a subliniat un ales."Sa va fie rusine! Imi faceti greata! Indrazniti sa spuneti ca sunt milionari!", a raspuns Christian Estrosi, primarul orasului Nisa, fost campion al Frantei la motociclism in anii 1970, care a evidentiat sacrificiile facute de sportivi si oportunitatea ca Nisa sa-si faca stralucitor blazonul la un cost mai mic decat al unui spot publicitar.La randul ei, Cornet a raspuns criticilor, intr-o rubrica publicata de Nice-Matin."Din cauza Covid, ca in multe domenii profesionale, premiile noastre in bani la turnee au suferit un declin semnificativ in acest an, acest lucru urmand dupa o inactivitate de sase luni, anul trecut, tot din cauza Covid. Chiar si intr-unul dintre cele mai bine platite sporturi din lume, vremurile sunt grele. Prin urmare, nu e nevoie sa justific in niciun fel sprijinul pe care mi l-au oferit Christian Estrosi si orasul Nisa. Totusi, din cauza acuzatiilor voastre, sunt obligata sa fac acest lucru. (...) Nu sunt tinta potrivita a indignarii voastre. Prin urmare, va sfatuiesc sa purtati batalii care merita cu adevarat", a precizat Cornet, potrivit lequipe.fr.In varsta de 31 de ani, Alize Cornet, locul 61 WTA , castigatoare a FedCup cu echipa Frantei, a obtinut in cariera premii brute de 7,8 milioane de dolari, din care 133.000 de dolari anul acesta.Intre cei care au primit sprijin finaciar se afla si pilotul de MotoGP Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), care a incasat 30.000 de euro.Alti sportivi din Nisa vor primi o subventie de la 2.500 la 35.000 de euro, cea mai mare suma fiind pentru inotatoarea Charlotte Bonnet si pentru schiorii Matthieu Bailet si Nastasia Noens, scrie News.ro. Citeste si: