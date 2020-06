Tenis: Djokovic, Thiem si Zverev au castigat primele lor meciuri la Adria Tour

Ziare.

Tenisul profesionist a fost suspendat in luna martie din cauza pandemiei de coronavirus, iar reluarea circuitelor ATP, WTA si ITF nu este asteptata mai devreme de inceputul lunii august.Meciurile de la Adria Tour se joaca pe zgura, dupa sistemul cel mai bun din trei seturi, de patru ghemuri fiecare, la Centrul de tenis Novak, finantat de familia starului sarb. Cei opt participanti sunt impartiti in doua grupe.In fata a 4.000 de spectatori, in Grupa A, Djokovic a trecut usor, cu 4-1, 4-1 de compatriotul sau Viktor Troicki, iar Zverev l-a invins pe un alt sarb, Filip Krajinovic, 0-4, 4-3, 4-3.In Grupa B, Thiem il conducea pe Damir Dzumhur cu 2-0 in primul set cand bosniacul a abandonat din cauza unei accidentari la coapsa. In aceeasi grupa, bulgarul Grigor Dimitrov a avut castig de cauza in fata sarbului Dusan Lajovic, 4-3, 3-4, 4-3.In cursul serii, in Grupa A Djokovic va primi replica lui Krajinovic, iar Zverev pe cea a lui Troicki. In Grupa A, Thiem il va avea adversar pe Lajovic, iar Dimitrov pe sarbul Nikola Milojevic, inlocuitorul lui Dzumhur.Castigatorii grupelor, care vor fi cunoscuti dupa meciurile de duminica,se vor intalni in finala.