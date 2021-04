EXCLUSIV Cine e jucatoarea de tenis suspectata ca s-a dat accidentata pentru a nu veni la Fed Cup

Pentru confruntarea cu Italia din weekend, Romania are doar patru jucatoare: Mihaela Buzarnescu , Irina Bara, Gabriela Ruse si Monica Niculescu , ultima fiind si capitanul echipei.Convocate initial, Simona Halep si Patricia Tig au declarat forfait din cauza unor accidentari, iar Irina Begu su Jaqueline Cristian n-au fost selectionate nici macar dupa abandonul Simonei si al Patrciei.Mai mult decat atat,Tig a castigat anul trecut turneul din Turcia si daca nu va avea o performanta foarte buna pe zgura de la Istanbul si anul acesta va pierde multe locuri in clasamentul WTA Romania - Italia se joaca fara spectatori, in zilele de vineri, 16 aprilie, de la ora 15.30, si sambata, 17 aprilie, de la ora 14.00, toate meciurile urmand a fi transmise in direct la TV, Digi Sport fiind producatorul acestei competitii.Partida are loc in Play-off-ul Billie Jean King Cup by BNP Paribas, noul nume sub care se va desfasura Fed Cup.