N-a avut mila! Ce jucatoare de tenis de top si-a concediat tatal: "Vreau pe prima pagina din nou!"

Caroline Garcia incearca sa-si revitalizeze cariera. Fosta jucatoare de Top 10 (locul patru in septembrie 2018), acum pe locul 57 WTA , tenismena din Lyon a luat o decizia radicala: a intrerupt colaborarea cu antrenorul Louis-Paul Garcia, nimeni altul decat tatal jucatoarei."A fost decizia mea. Vreau sa fiu din nou pe prima pagina, vreau titluri si lucruri marete sa mi se intample", a spus Garcia.Parintii ei, Louis si Marylene, au fost cei care au indrumat-o spre tenis. Dupa o scurta perioada cand si-a luat un alt antrenor, Caroline a revenit sub bagheta tatalui ei, care i-a fost parinte, mentor si antrenor.Pentru urmatoarea perioada, Garcia si-a ales un antrenor de la academia lui Rafael Nadal , pe Gabi Urpi. Acesta a mai antrenat echipa de Fed Cup a Frantei, dar si jucatoare celebre, precum Conchita Martinez, Arantxa Sanchez Vicario sau Flavia Pennetta.7 titluri si 3 finale are Caroline Garcia in palmares