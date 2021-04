Razboi la fileu intre doi tenismeni de top: "N-o baga pe iubita mea in asta, ai grija ce spui". Cum s-a incheiat scandalul VIDEO

Totul s-a petrecut in setul secund al meciului, la scorul de 7-5, 3-4 pentru iberic, acesta din urma avand sa castige ulterior partida, cu 7-5, 7-6. Scena petrecuta pe teren poate fi urmarita AICI Scandalul a pornit de la o reactie a antrenorului lui Carreno Busta, care a aplaudat in mijlocul unui punct , provocand furia lui Travaglia. Spaniolul a raspuns, aratand spre partea din tribuna unde se aflau sustinatorii lui Stefano, inclusiv iubita acestuia, explicand ca si acestia fac la fel.A fost momentul in care italianul si-a pierdut cumpatul si a reactionat violent: "N-o baga pe iubita mea in asta, ai grija ce spui. Nu mai spune nimic, fii atent cand mai vorbesti despre ea". In cele din urma, cu ajutorul arbitrului de scaun, conflictul a fost aplanat, iar meciul a fost dus la bun sfarsit.