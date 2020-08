Tenis: Tecau si Rojer isi cunosc adversarii din primul tur de la Cincinnati

Principalii favoriti sunt columbienii Juan Sebastian Cabal/Robert Farah, care vor juca in primul tur contra britanicilor Jamie Murray/Neal Skupski.Tecau si Rojer au pierdut anul trecut in primul tur la Cincinnati, in fata cuplului Feliciano Lopez (Spania)/ Andy Murray (Marea Britanie).Perechea romano-olandeza are o finala la Cincinnati, in 2016, cand cuplul croato-brazilian Ivan Dodig/Marcelo Melo s-a impus cu 7-6 (5), 6-7 (5), 10-6. Tecau a obtinut un titlu la Cincinnati, in 2012, alaturi de suedezul Robert Lindstedt.