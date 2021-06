Un punct cum rar se vede in tenis: numar de echilibristica la fileu VIDEO

Protagonist a fost australianul Alex de Minaur, care a facut tot posibilul sa nu atinga fileul la o scurta a adversarului sau, apoi a fugit in partea cealalta a terenului.Faza s-a petrecut in tie-breakul setului secund, castigat de Alex de Minaur, care s-a impus in fata coreeanului Kwon, 6-3, 7-6."Am fost norocos la acel punct sa nu ating fileul. Sunt foarte, foarte fericit pentru ca tenisul meu incepe sa fie cel dorit. Sper sa avasez cat mai mult la Wimbledon ", a spus cel mai bun jucator al Australiei.El il va intalni in finala de la Eastbourne pe italianul Lorenzo Sonego.