Roland Garros, in pericol! "Ar fi un dezastru sa se intample asta"

Masurile ar putea afecta si turneul de la Roland Garros, care e prevazut sa se desfasoare in perioada 24 mai - 7 iunie. Seful federatiei de tenis din Granta, Gilles Moretton, spera ca turneul se va desfasura conform planului, insa exista mari temeri ca acest lucru nu va fi posibil."In acest moment, avem toate scenariile pe masa. Cel mai negru ar fi sa anulam turneul, dar ar fi un dezastru sa se intample acest lucru si incercam din rasputeri sa evitam sa ajungem acolo. Avem discutii cu jucatorii in mod regulat si va trebui sa asteptam sa vedem cum se aseaza lucrurile", a spus Moretton.Anul trecut, Roland Garros-ul a fost mutat din luna mai in septembrie, 1000 de spectatori pe zi avand accesul permis.