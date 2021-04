Prietena Simonei Halep a invins cancerul si se antreneaza din nou!

Jucatoarea spaniola de tenis a fost diagnosticata anul trecut cu limfomul Hodgkin, un cancer al sistemului limfatic. Dupa sase luni de chimioterapie ea a reusit sa se refaca si se gandeste la revenirea in circuit. Ar dori macar sa aiba parte de o retragere asa cum se cuvine.In cariera ei, Carla Suarez Navarro a castigat la simplu doua turnee, la Doha - 2016 si Oeiras - 2014, si a mai disputat noua finale, cele mai importante la Miami si Roma, in 2015. Cea mai buna clasare a jucatoarei spaniole a fost locul 6 WTA , in 2016.La Grand Slam-uri, ea a jucat in sferturi de mai multe ori, la Australian Open , Roland Garros si US Open, iar la Wimbledon a atins faza optimilor de finala.In momentul in care a anuntat diagnosticul anul trecut, una dintre primele jucatoare care a reactionat a fost Simona Halep . "Carla, sunt atat de socata si trista sa citesc aceasta stire. Ma gandesc la tine si stiu ca o persoana puternica si speciala ca tine poate trece prin asta. Multe sarutari, Simo", a scris Simona Halep, pe Twitter