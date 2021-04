NY Times a intrebat cinci jucatori de tenis de top daca vor sa se vaccineze. "Nu vreau schimbari genetice"

Ben Rothenberg, de la NY Times, a vorbit cu Naomi Osaka (Japonia), Aryna Sabalenka (Belarus), Elina Svitolina (Ucraina), Andrey Rublev (Rusia) si Diego Schwartzmann (Argentina). Doar japoneza s-a exprimat in favoarea vaccinului.Ceilalti nici nu vor sa auda. Raspunsul cel mai ciudat l-a dat Sabalenka: "Nu vreau sa ma vaccinez. Daca vom fi obligati pentru a participa la turnee, atunci o voi face, dar familia mea nu se va vaccina. Daca va trebui sa fac acest vacin il voi face pe cel mai scump si care nu imi va produce schimbari genetice".Svitolina a declarat ca l-a inceput a fost tentata sa se vaccineze, dar acum nu. "Mai astept, dar deocamdata nu e cazul. Nu vreau pentru ca au fost cateva cazuri cu efecte secundare, apoi timpul de testare a fost destul de mic. In plus, n-ai niciun avantaj din asta, noi, jucatorii trebuie sa stam tot in bula noastra la turnee".Si rusul Rublev a mers cam pe aceeasi idee. "N-am avut nicio problema de sanatate, nu vad rostul acum. Nu iti aduce niciun privilegiu la turnee".Argentinianul Diego Schwartzman e pe aceeasi lungime de unda. "Nu e o traditie la noi in familie sa ne vaccinam. Nu sunt un fan, dimpotriva".De la noi, Simona Halep si-a facut vaccinul si i-a indemnat si pe oameni sa faca acelasi lucru. "Au fost emotii, dar am venit cu sufletul deschis si sunt foarte bine acum. Consider ca e spre binele tuturor acest vaccin si de aceea am hotarat sa fac acest pas. Sper ca tot mai multi oameni sa se vaccineze. E singura cale sa scapam de pandemie, e bine sa ne vaccinam".