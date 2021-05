Finala inedita la Parma: o jucatoare de 17 ani lupta azi pentru trofeu

In ultimul act, Coco Gauff (SUA, locul 30 mondial) o va intalni pe jucatoarea chineza Qiang Wang, locul 48 mondial.Recent semifinalista la Roma, Gauff a trecut, vineri, in semifinale, de sportiva ceha Katerina Siniakova, scor 7-5, 1-6, 6-2.La randul sau, chinezoaica Qiang Wang (29 de ani) a invins-o in semifinale pe americanca Sloane Stephens, scor 6-2, 7-6 (7/3).Finala dintre Gauff si Wanh e de la ora 15.30, in direct pe DigiSport 4.