A fost in Top 5 WTA si a vazut moartea cu ochii: "Credeam ca sunt ultimele mele clipe, am simtit ca e sfarsitul"

Acum in varsta de 33 de ani, rusoaica Anna Chakvetadze s-a remarcat in lumea tenisului in 2007, cand avea doar 20 de ani si reusea rezultate surprinzatoare la turneele de Mare Slem, care au culminat cu o semifinala la US Open in urma careia a urcat pe locul 5 in clasamentul mondial.Finalul anului 2007 i-a adus insa Annei o experienta traumatizanta, traita in propria casa din Moscova, o intamplare trista de care si-a amintit acum, intr-o relatare online, pentru un podcast din Brazilia. Totul s-a petrecut la 17 decembrie 2007, dupa ce Anna Chakvetadze si tatal ei s-au intors de la un turneu demonstrativ din Belgia, unde jucase in compania lui Justine Henin , locul 1 mondial la acea vreme."Eram epuizati si ne-am dus direct la culcare. Dintr-o data, la ora 3 dimineata, m-am trezit. In casa noastra erau cinci barbati uriasi, care purtau masti si imbracaminte de culoare inchisa. Am auzit un tipat, stiam ca e de la tatal meu. M-am panicat, am crezut ca sunt ultimele mele clipe, am simtit ca e sfarsitul", a relatat Anna despre jaful armat trait pe viu in propria locuinta."A fost infricosator, erau inarmati si l-au lovit pe tatal meu. Cand am incercat sa ies din camera, m-au strans de maini atat de tare incat nu le-am simtit cateva zile", a completat rusoaica, precizand ca hotii au luat tot ce se poate din casa, inclusiv obiectele de valoare din seif."Stiau cine sunt, stiau ca tocmai castigasem un ceas Rolex. N-a fost la intamplare, cred ca jaful era planificat de mult timp. Nu vreau sa mai petrec mult timp in acea casa. Pe fiica mea, Kira, o las sa mearga doar 3-4 ore pe zi", a incheiat Anna Chakvetadze.Deloc intamplator, jucatoarea din Rusia nu s-a mai ridicat niciodata la valoarea pe care o aratase inainte de noaptea respectiva. Usor-usor, ea a iesit din Top 100 mondial, fiind nevoita sa se retraga la numai 26 de ani din cauza unor probleme medicale.