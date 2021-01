Amenintare pentru Simona Halep. Ea e tenismena care domina circuitul WTA. Are trei turnee la rand castigate si 15 victorii consecutive

Sabalenka, a patra favorita, si-a trecut in palmares al noualea sau titlu WTA si al treilea consecutiv, dupa cele de la Ostrava si Linz de la finalul anului trecut.Belarusa a ajuns la 15 victorii consecutive in circuit (in care a cedat doar 4 seturi), iar de luni va urca pe locul 7 in lume, cea mai buna clasare din cariera sa. In ierarhia mondiala inainte de startul Australian Open (8-21 februarie), Simona Halep continua sa fie pe locul 2, dupa australianca Ashleigh Barty Kudermetova (46 WTA) a jucat prima sa finala WTA de simplu, ea avand in palmares un titlu la dublu, in 2019, la Wuhan, alaturi de chinezoaica Ying-Ying Duan.Citeste si: Femeia momentului in Premier League. De la filme necenzurate la sefia unui mare club din Londra