Miracol in sport. Tenismena care joaca fara 5 degete s-a calificat pe tabloul principal la Australian Open

La Dubai, acolo unde au avut loc calificarile, Francesca a izbutit trei victorii istorice pentru ea, in primul tur depasind-o pe compatrioata noastra Monica Niculescu Performanta tinerei tenismene e una impresionanta in conditiile in care ea s-a nascut cu o afectiune rara a extremitatilor membrelor, o anomalie de ordin fizic care i-a facut pe doctori sa afirme ca nu va putea juca niciodata tenis. Mai precis, Francesca are doar patru degete la ambele maini (inclusiv cel mare), astfel ca a trebuit sa faca eforturi considerabile pentru a putea manui racheta. De asemenea, la picioare ii mai lipsesc alte trei degete, doua la piciorul drept si unul la stangul."Am vrut sa le dovedesc medicilor ca s-au inselat in privinta mea. Corpul meu nu e menit sa fie cel al unui sportiv, dar asta nu inseamna ca nu pot fi. Sindromul meu este foarte rar si, in plus fata de handicapul cel mai vizibil, am si alte simptome care ma deranjeaza", a declarat ea intr-un recent interviu."Cand cineva iti spune la opt-noua ani ca nu poti face ceva, majoritatea oamenilor ar avea inima franta, dar eu am incercat sa dovedesc contrariul", a completat Francesca Jones.