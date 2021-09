Tenismena care a intrat în Cartea Recordurilor la 40 de ani. Nici la masculin nu s-a mai întâmplat asta în istorie!

Jucătoarea slovenă de tenis Katarina Srebotnik (40 de ani) a fost recompensată de Cartea Recordurilor pentru o realizare demnă de pus în ramă, petrecută în urmă cu mai mult de două decenii.

Fost număr 20 mondial la simplu (în 2006), Srebotnik s-a remarcat însă în special cu sumedenia de trofee cucerite în competițiile de dublu, având în palmares inclusiv un titlu la Wimbledon, în 2011.

De asemenea, la dublu mixt, Srebotnik a strâns de-a lungul timpului 5 victorii în turneele de Grand Slam.

Cei de la Cartea Recordurilor au premiat-o pe Katarina pentru faptul că este singura din istorie, indiferent de sex, care a câștigat primele turnee în circuitul profesionist la care a prins tabloul principal, la toate cele trei categorii (simplu, dublu, dublu mixt).

În aprilie 1999, Srebotnik a debutat pe tabloul principal al unui turneu WTA în Portugalia, la Estoril, ea ajungând până la capăt și câștigând finala. O săptămână mai târziu, slovena și-a trecut în cont primul titlu de dublu, în Croația, alături de o compatrioată, Tina Krizan. Ulterior, la Roland-Garros, tot în 1999, Katarina Srebotnik a jucat pentru prima dată pe tabloul principal la dublu mixt, cu sud-africanul piet Norval, izbutind să se întoarcă acasă cu trofeul.

