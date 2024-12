Tenismena din Romania, uluita de cele gasite in Brazilia: Nu-i venea sa creada ce-a patit

A doua jucatoare de tenis a Romaniei ca pozitie in clasamentul WTA, Irina Begu, a trait un soc in timpul unui turneu in Brazilia.

Irina Begu a avut rezultate notabile in acest an, ajungand pe locul 42 WTA, dar in trecut a evoluat si in turnee mai mici.

La unul dintre ele, disputat in Brazilia, a avut un soc cand a vazut conditiile oferite de organizatori.

"Am fost cu Irina Begu la un turneu mai mic, de 25 de mii de dolari, in Brazilia. Ea nu mai jucase de trei ani intr-un astfel de turneu si nu mai era obisnuita conditiile. Inainte de antrenament, s-a dus la organizatori, iar acestia i-au dat un set de mingi noi. Noi eram surprinsi ca i-au dat mingi noi, dar ea le-a zis 'Hei, ce faceti, doar un set de mingi?'. Pana la urma, nu stiu cum au scos, dar i-au dat si al doilea set. Era ceva unic, dar Irina dorea si prosoape. Nu-i venea sa creada ce-a patit, dar noi i-am zis 'Unde te crezi sa ai asemenea conditii?'", a povestit antrenorul Irinei Begu, Artemon Apostu Efremov, la Digi Sport.

Irina Begu ocupa locul 42 in clasamentul WTA si va incepe anul in China, la Shenzhen.

C.S.

