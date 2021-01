Tenismena Irina Fetecau a ratat dramatic cea mai mare performanta a carierei. Cum a fost eliminata in turneul de la Abu Dhabi

Fetecau a fost invinsa, in mansa a doua a calificarilor, de italianca Lucrezia Stefanini, locul 394 WTA, cu scorul de 1-6, 6-2, 7-6 (3), dupa un meci de doua ore si 28 de minute.Jucatoarea romana de 24 de ani a condus cu 40-0 pe serviciul rivalei, la 5-4 in decisiv, dar nu a reusit sa fructifice niciuna dintre cele trei mingi de meci avute. Ea a ratat astfel obtinerea celei mai bune performante in circuitul WTA, accesul pe tabloul principal al unui turneu WTA 500.Accederea in turul al doilea al calificarilor este recompensata cu un premiu de 1.925 de dolari si cu 13 puncte WTA.Dupa retregarea Patriciei Tig, locul 56 WTA, Sorana Cirstea , locul 71 WTA, este singura jucatoare romana direct acceptata pe tabloul principla de simplu. Ea va da piept in prima mansa cu Karolina Pliskova din Cehia, locul 6 WTA si cap de serie numarul 3.Citeste si: FOTO Dedicatie pentru Neymar? Fosta iubita a brazilianului, intr-o imagine ravasitoare. Mesajul misterios al brunetei