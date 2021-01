Tenismena Mihaela Buzarnescu, prima victorie dupa aproape 500 de zile: "Am spart gheata"

"Am spart gheata!! Primul meci castigat din septembrie 2019 incoace, cand m-am oprit din cauza accidentarii. Sunt fericita sa fiu din nou in competitii dupa ultimele luni de calvar prin care am trecut! Apropiatii mei stiu si ma bucur enorm ca m-au ajutat sa trec peste. Orice meci e bine venit pentru mine si sper sa ma sustineti in continuare si la bine si la rau", a scris Buzarnescu pe Facebook Mihaela Buzarnescu, locul 137 WTA , a acces luni in turul al doilea al calificarilor pe tabloul principal al Australian Open . Ea a invins-o, in prima mansa, cu scorul de 6-4, 6-3, pe spaniola Lara Arruabarrena, locul 165 mondial, dupa un meci de o ora si 19 minute.Prcedenta victorie in circuitul WTA a Mihaelei fusese consemnata la 13 septembrie 2019, la Hiroshima, in Japonia, adica in urma cu 486 de zile.In turul al doilea, Buzarnescu va da piept cu invingatoarea dintre Claire Liu din SUA, locul 218 WTA, si olandeza Indy de Vroome, locul 195 WTA.Accederea in mansa secunda a calificarilor este recompensata cu un premiu de 35.000 de dolari australieni (22.200 de euro) si cu 20 de puncte WTA.Citeste si: FOTO Tenismenul Dominic Thiem a cucerit-o pe "Printesa circului". Iubita campionului de la US Open e contorsionista