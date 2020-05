Tenismenele din Romania nu vor primi bani de la WTA: Decizia luata de forul mondial

Ziare.

WTA le va oferi jucatoarelor pana la 10.400 de dolari in aceasta perioada de pauza, dar pentru sportivele din Romania suma va fi imposibil de accesat.In teorie, banii sunt pentru jucatoarele din top 500 WTA la simplu si din top 175 la dublu. Pentru a fi eligibile, ele trebuie sa fi jucat in cel putin 6 turnee WTA in ultimele 12 luni, inclusiv la un Grand Slam. Daca nu indeplinesc criteriul de participare la turnee, sportivele vor primi jumatate din suma, informeaza Ubitennis Totusi, conditia care face ca banii sa nu ajunga si la jucatoarele din Romania este urmatoarea: pentru a incasa ajutorul, sportivele nu trebuie sa fi incasat din premii mai mult de 350 de mii de dolari in ultimul an, respectiv 1.4 milioane de dolari in ultimii 4 ani sau 3.5 milioane de dolari in intreaga cariera.Acest criteriu face ca sportive precum Mihaela Buzarnescu Monica Niculescu sau Sorana Cirstea sa nu poata primi sprijin financiar in aceasta perioada.In ultimele saptamani, Mihaela Buzarnescu a fost cea mai vocala pe subiectul dificultatilor financiare, in conditiile in care nu a mai putut juca tenis in acest an din cauza problemelor medicale. Ea a acumulat insa din tenis premii de peste 1.4 milioane de dolari in ultimii 4 ani, motiv pentru care nu va primi vreun ajutor din partea WTA.In schimb, sportive precum Patricia Tig si Irina Bara vor primi compensatii, la fel ca si jucatoarele din noul val, precum Jaqueline Cristian si Gabi Ruse.C.S.