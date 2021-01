Tenismenele din Romania si-au aflat calendarul din prima jumatate a anului. Cand vor incepe turneele de la Roland-Garros si Wimbledon

Intrucat sezonul in WTA incepe in Abu Dhabi miercuri si doar turneele din primele sapte saptamani ale anului 2021 erau cunoscute, pana la sfarsitul Australian Open din 21 februarie, organismul care gestioneaza circuitul feminin a oferit jucatoarelor o viziune pe termen mai lung.''Programul actual seamana cu programul obisnuit al WTA pentru majoritatea evenimentelor care incep la mijlocul lunii martie, in ciuda unor modificari legate de pandemia de Covid-19. Date alternative sunt luate in considerare pentru turneele din a doua parte a anului'', spune WTA, subliniind absenta Indian Wells, programat in mod traditional in martie. ATP , care organizeaza circuitul masculin, a anuntat la inceputul acestei luni programul complet pana la Masters-ul de la Torino din noiembrie, chiar inainte de Cupa Davis Dupa Australian Open, jucatoarele vor avea in continuare un turneu WTA 500 in Australia, urmand sa fie anuntat locul. Apoi vor urma competitiile WTA 500 de la Doha sau WTA 250 de la Lyon la inceput de martie.Primul WTA 1000 este programat la Dubai pe 8 martie, inainte de Sankt Petersburg WTA 500 pe 15 martie, apoi mini-turneul american. In absenta Indian Wells, vor urma WTA 1000 la Miami (22 martie) si WTA 500 la Charleston (5 aprilie).Saptamana 12 aprilie va fi dedicata Cupei Billie Jean King (fosta Cupa Fed), inainte de inceperea sezonului european pe zgura, in special cu WTA 1000 de la Madrid (26 aprilie) si Roma (10 mai), iar apoi Roland Garros (23 mai).Wimbledon (28 iunie-11 iulie) va incheia prima parte a anului competitional WTA.