Tenismenul care a comparat carantina de la Australian Open cu inchisoarea si-a cerut scuze. Care a fost justificarea sa

"Le cer scuze tuturor celor care au fost jigniti de videoclipul postat recent despre mine. Este o conversatie privata scoasa din context care, din pacate, a fost lansata in mass-media fara stirea mea sau consimtamantul meu. Atat eu, cat si antrenorul meu urmam protocoalele puse in aplicare de guvernul australian si de Tennis Australia pentru a evita orice risc si pentru a garanta ca vom evolua din nou intr-un mod sigur. Acestea sunt momente grele pentru sportivi si pentru societate, in general", a spus Bautista Agut, intr-un comunicat postat pe Twitter El a comparat carantina impusa la Melbourne inainte de Australian Open cu o perioada petrecuta in inchisoare."Poti lucra in camera, dar nu este acelasi lucru. Sunt foarte, foarte tensionat si nu imi pot imagina doua saptamani asa. Este foarte greu. Trebuie sa lucrez mult din punct de vedere mental. Este ca o inchisoare, dar cu wifi", a afirmat Bautista Agut.Numarul 13 mondial a afirmat ca pentru aceasta situatie sunt de vina autoritatile."Acesti oameni nu au nicio idee de tenis si de terenuri de antrenament si este un dezastru complet. Nu Tennis Australia controleaza totul, ci Guvernul", a spus el.Aceste observatii ale lui Roberto Bautista Agut, citate de o publicatie israeliana, au provocat un scandal in Australia, unde jucatorii si jucatoarele de tenis sunt supusi unei perioade de carantina inaintea primului grand slam al anului.Dintre sportivii calificati, 72 nu au voie sa se antreneze dupa ce au calatorit cu avioane in care s-au aflat persoane infectate cu noul coronavirus.