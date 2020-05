Tenismenul care nu este de acord cu sprijinul financiar pentru jucatorii de nivel inferior

Ziare.

Recent, presedintele Consiliului jucatorilor profesionisti de tenis din circuitul ATP, sarbul Novak Djokovic, si-a expus propunerile legate de crearea unui fond de ajutorare economica, sustinute de Rafael Nadal si Roger Federer, intr-o scrisoare adresata colegilor sai. Daca ATP a anuntat ca ar fi alocat un milion de dolari pentru ajutarea jucatorilor clasati intre locurile 150-400, cei trei mari jucatori ai momentului cauta o sustinere pentru jucatorii aflati intre locurile 250-700."Vrem sa ajutam jucatorii. Multi dintre ei au in vedere sa renunte la tenisul profesionist deoarece pur si simplu nu pot supravietui financiar", a afirmat Djokovic.Cu toate acestea, Berrettini, la fel ca si austriacul Dominic Thiem, nu impartaseste ideea si considera ca ajutorul ar trebui sa vina de la Federatia internationala de tenis, nu de la alti jucatori."Am reflectat la aceasta propunere, ca si la prioritatile mele, si cred ca sustinerea nu trebuie pusa in sarcina unor colegi din tenis, ci ea revine Federatiei internationale, lucru valabil in orice sport. De aceea, sustinerea trebuie sa vina de la Federatia internationala in special, dar si de la federatiile nationale, de la ATP, ITF si WTA. Pana la urma aceste structuri organizeaza turneele, iar noi, cei care jucam, trebuie sa performam. Aceste foruri trebuie sa aiba grija de jucatori", a spus Berrettini (24 ani).Luna trecuta, Dominic Thiem a recunoscut ca nu vrea sa contribuie la fondul de solidaritate pentru jucatorii slab clasati, initiativa lansata de cele mai mari nume din circuitul ATP, Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic.Thiem, numarul 3 in ierarhia ATP, spunea ca nu toti acei tenismeni merita ajutati."Niciunul dintre acesti jucatori slab clasati nu lupta ca sa supravietuiasca", a declarat Thiem intr-un interviu pentru Kronen Zeitung. "Tot anul, vad ca multi dintre ei nu dau totul tenisului. Multi nu sunt foarte profesionisti. Nu vad de ce ar trebui sa le dau bani", a spus austriacul.