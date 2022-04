Tenismenul Carlos Moya si-a anuntat retragerea

Tenismenul spaniol Carlos Moya a anunat miecuri, la Madrid, ca isi va incheia cariera la finalul acestui sezon competitional.

In varsta de 34 de ani, spaniolul a declarat ca nu a reusit sa-si revina complet dupa accidentarea suferita la picior, care i-a afectat ultimii ani din cariera.

"Vreau sa anunt oficial retragerea mea din activitate. Era greu sa continuu. Acum ma voi odihni, imi voi petrece timpul alaturi de familie.", a spus Moya, in cadrul unei conferite de presa.

Carlos Moya a castigat turneul de la Roland Garros in 1998 si fost liderul clasamentului ATP in martie 1999. In 2004, a cucerit Cupa Davis cu Spania.

C.F.

Ads